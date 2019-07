Het Europese Hof van Justitie heeft België veroordeeld tot betaling van een dwangsom van 5.000 euro per dag. De overheid in het land heeft verzuimd om breedbandinternet makkelijk en betaalbaar beschikbaar te maken.

Volgens de Europese richtlijn voor elektronische communicatienetwerken uit 2014 moet er voor alle burgers in Europa breedbandinternet beschikbaar zijn, tegen betaalbare prijzen. Vanaf 2016 moest elke lidstaat aan de richtlijn voldoen.

Volgens het Europese Hof van Justitie is in 2017 geconstateerd dat België zich niet volledig heeft ingezet om aan de richtlijn te voldoen en ook voldeed het land niet aan de meldingsplicht die er is bij het niet nakomen van de richtlijn. Dit is nog altijd het geval in delen van het land en daarom wordt nu een dwangsom opgelegd.

Alleen in het gebied van Brussel bleek de richtlijn nog niet te worden gevolgd. Zolang België breedbandinternet niet makkelijker en goedkoper beschikbaar stelt, moet het land 5.000 euro per dag betalen.

In de Europese richtlijn staat dat alle Europeanen toegang moeten hebben tot breedbandinternet, omdat er steeds meer zaken online gebeuren. Europa heeft daarom verschillende doelstellingen opgesteld, waar lidstaten zich aan moeten houden.

Zo moet in 2020 de minimale internetsnelheid op 30 Mbps liggen en moet 50 procent van de Europese huishoudens toegang hebben tot een internetsnelheid van 100 Mbps. Lidstaten zijn volgens de richtlijn verantwoordelijk voor het investeren in de digitale infrastructuren om dit mogelijk te maken.