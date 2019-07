Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft een advies van de inlichtingendiensten AIVD en MIVD over het 5G-netwerk niet naar de Tweede Kamer verstuurd. Dat had wel moeten gebeuren, schrijft de Volkskrant maandag.

In het advies van de AIVD en MIVD staat dat het "onwenselijk" is dat Chinese fabrikanten hard- en software leveren voor Nederlandse telecomnetwerken. De diensten raden aan om de apparatuur uit de netwerken te halen en te houden.

Het is niet bekend waarom de brief van de AIVD niet naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het advies werd vorige week in een brief van minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer eveneens niet genoemd.

In de brief beschreef Grapperhaus de risico's en het belang van de komst van het 5G-netwerk in Nederland. Het kabinet weert Chinese partijen niet, zoals de inlichtingendiensten aanraden. Het kabinet kiest in plaats daarvan voor bijvoorbeeld meer veiligheidsmaatregelen voor telecomaanbieders.

T-Mobile en KPN maken op dit moment gebruik van apparatuur van Huawei in de kern van het systeem. Als dat veranderd moet worden, kost dat veel geld, schrijft de Volkskrant.

Tweede Kamer-lid Kees Verhoeven (D66) schrijft in een reactie op Twitter dat "een belangrijke bouwsteen voor een belangrijk besluit is achtergehouden door het ministerie van Justitie en Veiligheid". Verhoeven noemt dat "onaanvaardbaar" en zegt dat het rapport maandag nog naar het parlement moet.

In verschillende landen liggen Chinese bedrijven zoals Huawei onder de loep, omdat gevreesd wordt dat ze voor de Chinese overheid spioneren. Huawei heeft dat zelf overigens altijd ontkend, ook is daarvoor nog geen concreet bewijs naar buiten gebracht.