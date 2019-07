Meerdere medewerkers van techgigant Huawei zouden banden hebben met het Chinese leger. Dat blijkt uit onderzoek waarbij is gekeken naar honderden cv's van personeel.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Christopher Balding, die werkzaam is op de Fulbright University in Vietnam. Hij werkte samen met de Britse denktank Henry Jackson Society.

Balding concludeert dat "belangrijk technisch personeel in dienst van Huawei nauwe banden heeft met werkgevers betrokken bij inlichtingendiensten en het leger". In elk geval één medewerker was tegelijkertijd bij het leger en de techgigant werkzaam.

"Ik kan niet bewijzen dat de Chinese staat Huawei-medewerkers opdroeg om te spioneren", nuanceert Balding. "Maar in de geanalyseerde cv's wordt wel vaak gesproken over het onderscheppen van informatie."

Huawei noemt onderzoek 'speculatief'

In een reactie laat Huawei weten "geen enkele van de cv's waar professor Balding naar verwijst in zijn onderzoek te kunnen verifiëren". Het bedrijf zegt de informatie daarom ook niet te kunnen bevestigen.

"Vermoedens en speculatieve uitspraken over wat professor Balding 'gelooft', 'stelt' en 'niet kan uitsluiten' zoals in de conclusies van zijn onderzoeksrapport, dragen actief bij aan wantrouwen en daarbij is helemaal niemand gebaat", laat een woordvoerder weten.

Ook zou het bedrijf een strikt beleid voeren voor het aannemen van kandidaten met een militaire of overheidsachtergrond. "Tijdens het wervingsproces zijn deze kandidaten verplicht om documentatie te overleggen waaruit blijkt dat hun relatie met de overheid of het leger beëindigd is."

Angst voor Chinese spionage

Veel landen vrezen dat Huawei zijn apparatuur misbruikt om te spioneren namens de Chinese overheid. De techgigant ontkent dat dit het geval is. Huawei verkoopt naast smartphones ook apparatuur voor telecommasten.

Op het moment is er nog geen concreet bewijs dat Huawei toestellen heeft afgeluisterd. In Nederland zou de AIVD wel onderzoeken of dit is gebeurd bij een niet nader genoemde telecomprovider.