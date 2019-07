Mozilla vraagt gebruikers via een enquête of ze interesse hebben in een abonnementsdienst, waarbij je voor 5 dollar per maand nieuwsmedia kan inzien zonder advertenties.

Het bedrijf achter de browser Firefox pitcht het nieuwe abonnement via een aparte site als "een betere journalistieke ervaring". De pitchsite leidt naar de korte enquête, waarin een aantal vragen wordt gesteld over de interesse in een dergelijke abonnement.

Naast toegang tot advertentievrije nieuwssites krijgt een abonnee onder andere ook toegang tot audioversies van artikelen. Daarnaast onthoudt de browser waar je bent gestopt bij het lezen van een artikel.

Het bedrijf zegt de inkomsten van het abonnement te gaan delen met de deelnemende nieuwssites.

Volgens nieuwssite The Verge is de dienst waarschijnlijk onderdeel van een samenwerking met de startup Scroll, die abonnementen aanbiedt voor nieuwsmedia zoals Vox en Buzzfeed. Scroll bevindt zich nog in bèta.

Uitgevers klagen over nieuwsabonnementen

Online nieuwskiosk Blendle kondigde vorige maand aan dat het overstapt van het micropaymentmodel naar een soortgelijk abonnementsmodel, waarmee gebruikers toegang krijgen tot zowel geschreven als ingesproken tijdschriftartikelen en oudere kranten. Ook Apple kwam eerder dit jaar met een abonnement op tijdschriften, kranten en online nieuws, Apple News+.

Uitgevers van nieuwsmedia klagen sindsdien dat ze aan Apple News+ niet genoeg verdienen. In Nederland stapte onder andere NRC uit Blendle om soortgelijke redenen.