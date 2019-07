Meerdere Nederlandse banken analyseren en gebruiken betaalgegevens van klanten voor reclamedoeleinden, schrijft de Volkskrant woensdag na een inventarisatieronde.

Begin juni bleek dat de ING aanbiedingen aan klanten wilde gaan tonen op basis van hun betaalverkeer. Woensdag liet de Nederlandse privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aan de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) weten dat banken niet zomaar het betaalverkeer van klanten mogen analyseren.

Maar uit het bericht van de Volkskrant blijkt dat banken dat al langer doen. Zo verwerkt de Rabobank persoonsgegevens, waaronder betaalgegevens, voor marketingdoeleinden. ABN Amro laat aan de krant weten ook betaalgegevens te kunnen inzetten "ter promotie van eigen producten en diensten die de klant kunnen helpen".

De Volksbank zegt dit soort gegevens alleen te gebruiken om de "financiële weerbaarheid" van klanten te beschermen.

NVB is het niet helemaal eens met de toezichthouder

Onder de privacywetgeving mogen transacties alleen worden verwerkt als het gaat om gegevens die nodig zijn om van een betaalrekening gebruik te maken. Als klanten vooraf duidelijk om toestemming wordt gevraagd, kan daarop een uitzondering gemaakt worden.

AP-woordvoerder Pauline Gras zei woensdag tegen NU.nl dat het "nogal wat is" als banken zonder toestemming klantgegevens analyseren. Ook liet ze weten dat privacyregels rondom transactiegegevens voor alle banken gelden: "Als partijen hun gedrag niet aanpassen, kan de AP optreden."

De NVB liet in een reactie op de brief van de toezichthouder weten de conclusie van de AP te kort door de bocht te vinden. "Wat de AP nu doet is de wet invullen door bij voorbaat aan te geven dat gebruik (van betaalgegevens voor analyse, red.) in hun ogen 'waarschijnlijk' niet verenigbaar is", liet woordvoerder Jelle Wijkstra weten aan NU.nl. "Zo algemeen kun je dat in onze ogen op basis van de wet niet stellen."