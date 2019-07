De Britse mededingingsautoriteit Competition and Markets Authority (CMA) is een onderzoek gestart, waaruit moet blijken of Google en Facebook hun macht hebben gebruikt om de Britse online advertentiemarkt te domineren, schrijft The Guardian.

De mededingingsautoriteit onderzoekt ook hoe de bedrijven persoonlijke gegevens van gebruikers verzamelen en verwerken. De CMA zegt een groot onderzoek te zijn gestart, maar de focus ligt op de twee techbedrijven.

De CMA zegt dat het onderzoek "het parlement en de burgers een beter beeld moet geven van wat mondiale online platforms precies doen". Ook bekijkt de waakhond of de bedrijven misbruik van hun macht hebben gemaakt op de advertentiemarkt. Naar schatting hebben Google en Facebook volgend jaar samen 70 procent van de advertentiemarkt in het Verenigd Koninkrijk in handen.

Ook andere landen doen onderzoek naar de werking van de online reclamewereld. In Frankrijk en Duitsland zijn autoriteiten eveneens onderzoeken gestart. Daarnaast wordt in verschillende landen onderzocht hoe bedrijven als Google en Facebook met persoonsgegevens omgaan en hoe die data worden gedeeld.

Google en Facebook hebben de laatste jaren allebei flinke boetes gekregen. Zo kreeg Google in maart van dit jaar een boete van 1,49 miljard euro van de EU voor machtsmisbruik op het advertentieplatform. Facebook kwam onder meer in 2018 in het nieuws toen Cambridge Analytica onbedoeld gegevens van miljoenen Facebook-gebruikers in handen kreeg.