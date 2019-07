Verschillende apps van Facebook kampen woensdagmiddag met problemen vanwege een storing. Hierdoor zijn Facebook, WhatsApp en Instagram beperkt bereikbaar of helemaal niet meer bereikbaar.

Op de website allestoringen.nl hebben duizenden gebruikers van de apps problemen gemeld. De storing begon dinsdagmiddag rond 15.50 uur.

Gebruikers van WhatsApp schrijven onder meer problemen te hebben met het maken van verbinding. Ook met het downloaden van foto's en video's zijn problemen. Daarnaast kunnen mensen geen verbinding maken met de webversie van WhatsApp.

Ook met Facebook is beperkt of geen verbinding mogelijk. Voor sommige mensen is de dienst helemaal onbereikbaar, anderen melden dat updates niet geplaatst kunnen worden of dat foto's niet laden.

Instagram, eveneens een app van Facebook, kampt ook met een storing. Hierdoor wordt het nieuwsoverzicht niet getoond.

Het is niet duidelijk wat de storing veroorzaakt en hoe lang het nog duurt. Ook in verschillende andere Europese landen en op sommige plekken in de Verenigde Staten is sprake van een storing.