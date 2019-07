Douanemedewerkers hebben op enkele grensovergangen van de Chinese regio Xinjiang spyware geïnstalleerd op telefoons van toeristen, schrijft onder meer The New York Times.

Mensen die Xinjiang wilden bezoeken, moesten hun smartphone inleveren. iPhones werden via een kabel aan een computer gekoppeld, waarna de inhoud van foto's werd doorzocht.

Bij Android-telefoons werd een app geïnstalleerd die persoonlijke gegevens van de telefoon verzamelt. Het gaat hierbij om informatie zoals sms'jes en contactpersonen. Ook doorzoekt de app foto's, video's en documenten op de telefoon.

De app, die BXAQ of Fēng cǎi wordt genoemd, zoekt naar bijvoorbeeld IS-publicaties en afbeeldingen van executies. Ook naar een foto van de Dalai Lama en een nummer van een Japanse grindcore-band wordt gezocht. In totaal is er een lijst van 73.000 dingen waar de app naar zoekt.

Na de doorzoeking zou de app verwijderd moeten worden, maar in sommige gevallen zouden douanebeambten dat zijn vergeten, waardoor de app werd ontdekt. Publicaties zoals The New York Times, The Guardian en Motherboard werkten daarna samen met experts om de spyware te analyseren. De Chinese autoriteiten hebben niet op berichtgeving gereageerd.

De Xinjiang-regio kwam de laatste jaren vaak in het nieuws vanwege de toenemende mate waarop toezicht wordt gehouden op de inwoners. Daarbij gaat het om dertien miljoen Oeigoeren, een islamitische etnische minderheid.