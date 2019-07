De recente geruchten over frustraties van geroemd Apple-ontwerper Jonathan Ive zijn absurd, aldus CEO Tim Cook in een e-mail aan NBC News.

Daarmee reageert de topman op een uitgebreid artikel van The Wall Street Journal. Hierin beweren bronnen dat de inmiddels vertrokken Ive zich steeds minder kon vinden in het beleid van Apple, deels omdat de raad van bestuur steeds meer zakenlui in plaats van technologie-experts bevat.

"Dat verhaal is absurd", schrijft Cook in de mail. "Een groot deel van de verslaggeving, waaronder de conclusies die worden getrokken, sluit gewoonweg niet aan op de realiteit."

Hoewel Cook het artikel bekritiseert, noemt hij geen concrete voorbeelden van onderdelen die niet kloppen. Hij zegt alleen dat er een beeld van Apple wordt geschetst waar hij zich niet in kan vinden.

'Cook had weinig interesse in design'

Het artikel bevatte veel praktische kritiekpunten, onder andere over een conflict tussen Ive en de rest van de Apple-top over de eerste Apple Watch.

Volgens de berichtgeving van de Wall Street Journal was Ive ook ontmoedigd door een gebrek aan interesse van Cook in zijn ontwerpen. In de brief stelt Cook dat hij het "designteam ontzettend getalenteerd" vindt, en dat dit team door een drietal topmensen zal worden geleid.

Apple reageert normaal gesproken zelden op geruchten over het bedrijf.