Loon, een zusterbedrijf van Google, gaat de ballonnen waarmee het bedrijf mobiel internet wil aanbieden de komende weken testen in Kenia. Het is de eerste keer dat de internetballonnen een commerciële test ondergaan.

De ballonnen van Loon moeten, na akkoord van de Keniaanse autoriteiten, gaan zweven voor Telkom Kenya, de op twee na grootste mobiele provider van het Oost-Afrikaanse land.

Via de test kunnen inwoners van bergachtige gebieden toegang tot het 4G-netwerk kopen. Het internetsignaal wordt geleverd via de ballonnen die op 20 kilometer hoogte zweven. De ballonnen zijn voorzien van zonnepanelen en een accu om ook 's nachts internettoegang te kunnen bieden.

Uit de commerciële test moet blijken of de ballonnen in de praktijk ingezet kunnen worden als een waardig alternatief voor telecommasten. Een risico is onder meer dat de ballonnen door harde wind uit koers geblazen worden. Daarnaast moeten de ballonnen elke vijf maanden vervangen worden als gevolg van slijtage.

Google-moederbedrijf zet in op experimenten

Loon werd in juli 2018 een zelfstandig bedrijf, nadat het in 2011 werd gestart als onderdeel van X, een afdeling van experimentele projecten die toen nog onder Google viel. Inmiddels werken er ruim tweehonderd mensen bij Loon.

Met de experimentele projecten zint moederbedrijf Alphabet op andere manieren om geld te verdienen dan uit advertentie-inkomsten via Google. Naast Loon zet de techgigant in op onder meer zelfrijdende auto's via het bedrijf Waymo en de computerbril met de naam Google Glass.