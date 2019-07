De mede door de overheid gebruikte versie van de kantoorsoftware Office ProPlus voldoet na aanpassingen van Microsoft aan de Europese privacywet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Die conclusie heeft minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) maandag medegedeeld aan de Tweede Kamer, nadat eerder werd geconstateerd dat de software niet voldeed.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid maakte in 2018 kenbaar zich zorgen te maken over het gebruik van de producten, omdat ambtenaren geen controle hadden over welke diagnostische gegevens van Office ProPlus naar de Verenigde Staten werden verstuurd en daar werden opgeslagen.

Onder Microsoft Office ProPlus vallen meerdere kantoordiensten, zoals tekstverwerker Word, spreadsheetbewerker Excel, presentatiebewerker PowerPoint en e-maildienst Outlook.

Na constatering van de overtreding beloofde Microsoft zijn Office-kantoorsoftware zo aan te passen dat het versturen van de gegevens beperkt kon worden.

De aanpassing geldt voor het gebruik van alle Microsoft Office ProPlus-software die wereldwijd wordt gebruikt, en niet alleen voor de licentie die de Nederlandse overheid heeft afgenomen.

De Nederlandse overheid gaat jaarlijks controleren of Office ProPlus in lijn is met de AVG.