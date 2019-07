Spotify stopt met een test waarbij artiesten zonder tussenkomst van een derde partij of via een platenmaatschappij muziek naar het platform konden uploaden. Het Zweedse bedrijf accepteert vanaf augustus geen nieuwe uploads meer, maakt het maandag bekendgemaakt op zijn website.

De muziekstreamingdienst startte in september met de test. De functie om direct muziek naar Spotify te uploaden was in eerste instantie alleen beschikbaar voor Amerikaanse muzikanten, maar had later ook breder beschikbaar moeten worden.

Op die manier konden artiesten hun muziek beschikbaar stellen op Spotify en daar een vergoeding voor krijgen. Muzikanten krijgen nog wel betaald voor nummers die in juli via Spotify worden afgespeeld, daarna worden er geen royalty's meer uitbetaald.

Artiesten die hun werk via het bètaprogramma naar Spotify hebben geüpload, zullen hun muziek moeten verplaatsen naar een andere hostingprovider om deze op het platform beschikbaar te houden.