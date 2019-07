Japan wil het moeilijker maken voor Japanse bedrijven om drie stoffen, die gebruikt worden om smartphones en chipsets te maken, te exporteren naar Zuid-Korea, schrijft Reuters op basis van de Japanse krant Sankei.

Het gaat om gefluoreerd polyimide, een stof die belangrijk is voor de productie van smartphoneschermen, en twee stoffen die gebruikt worden om chips mee te maken. Japan is hoofdproducent van deze stoffen.

Als de restricties daadwerkelijk op 4 juli worden ingevoerd, dan wordt de voorkeursstatus van Zuid-Korea ingetrokken. Japanse bedrijven moeten dan bij elke levering een exportvergunning hebben om naar Zuid-Korea te exporteren. Het kan tot negentig dagen duren om zo'n vergunning te krijgen.

Volgens Reuters is de beslissing een reactie op een uitspraak in een Zuid-Koreaanse rechtszaak uit oktober vorig jaar. Het Japanse Nippon Steel werd toen gesommeerd om de familieleden van Koreaanse dwangarbeiders te compenseren die in de Tweede Wereldoorlog in Japan moesten werken.

De Japanse overheid is van mening dat de kwestie rond de dwangarbeiders in 1965 beslecht is, toen de diplomatieke relaties tussen de twee landen formeel werden hersteld. De nieuwe handelsrestricties zouden een impact kunnen hebben op de productie van Samsung en LG, die hun hoofdkantoren in Zuid-Korea hebben.