De Duitse autoriteiten hebben vrijdag bekendgemaakt de grootste online drugsmarkt in het land te hebben opgerold. Bij de arrestaties zijn elf mensen opgepakt, onder wie een 43-jarige Nederlander die drugs vanuit Nederland leverde. Dat meldt Reuters.

Het gaat om de website Chemical Revolution. Via de website werden wereldwijd op grote schaal verschillende soorten drugs verkocht. De politie kwam de site op het spoor toen in 2018 een drugsdealer werd opgepakt die betrokken was bij de site.

De organisatie achter de site was werkzaam in vijf verschillende Europese landen, waaronder Nederland. Het brein achter de website werkte vanuit het Spaanse Mallorca. Vanuit daar stuurde de verdachte meerdere drugsdealers aan en zorgde hij voor het aanleveren van drugs.

Een woordvoerder van de Duitse politie verklaart tegenover Reuters dat het een zeer georganiseerde bende was: "Het is een organisatie van een hoog niveau. Het is net een legale webwinkel, met personeel met verschillende taken en verantwoordelijkheden. Het enige verschil zijn de ontbrekende arbeidsovereenkomsten."

De drugs werden gekocht met bitcoins. De politie schat de omzet van de website in het afgelopen jaar op ongeveer 2 miljoen euro.