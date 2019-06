Op de officiële ticketsite van het WK vrouwenvoetbal kunnen sinds donderdag geen wedstrijdkaartjes gekocht worden, doordat de site wordt geüpdatet. Dat bevestigt een woordvoerder zojuist aan NU.nl. Het is onduidelijk wanneer op het platform weer kaarten gekocht kunnen worden.

Dat betekent dat belangstellenden momenteel moeten bellen naar de organisatie om tickets aan te schaffen. Voor geen enkele wedstrijd zijn op dit moment kaarten online te koop.

Voor de kwartfinale tussen Italië en Nederland zouden mogelijk kaarten opnieuw in de verkoop gaan. Op de website is te zien dat één kaartje beschikbaar is, maar gebruikers lopen vast wanneer ze overgaan tot de koop.

De wedstrijd wordt op zaterdag om 15.00 uur gespeeld. Alle 25.000 plaatsen in het Stade du Hainaut in Valenciennes waren vergeven, maar naar verluidt is een aantal plekken opnieuw beschikbaar gekomen. Bij de wedstrijd zijn zeker tweeduizend Oranjefans aanwezig.

Kaarten voor het WK worden tegen hoge prijzen doorverkocht. Le Parisien schrijft vrijdag dat kaarten voor Frankrijk tegen de Verenigde Staten inmiddels voor 10.000 euro worden aangeboden op de zwarte markt.