Spotify heeft geschikt in twee rechtszaken die sinds 2017 liepen, meldt The Hollywood Reporter. De muziekdienst werd in beide zaken beticht van auteursrechtenschending.

Een van de twee rechtszaken is afkomstig van songwriter Bob Gaudio van de muziekgroep Frankie Valli and The Four Seasons. Volgens Gaudio bood Spotify 106 nummers van hem aan, terwijl daarover geen volledige licentieafspraken zijn gemaakt.

De andere zaak komt van Bluewater Music Services. Dit bedrijf bezit de rechten van composities van veel nummers, bijvoorbeeld van Yesterdays van Guns N' Roses. Het bedrijf zei dat voor 2.399 nummers geen licentieafspraken waren gemaakt met Spotify.

Het is niet bekendgemaakt voor welke bedragen de muziekdienst heeft geschikt.

In het verleden was Spotify vaker verwikkeld in dit soort rechtszaken. Eind 2018 schikte de dienst nog met Wixen Music Publishing, de uitgever van artiesten zoals Neil Young, Tom Petty en The Doors. Het bedrijf eiste 1,3 miljard euro, maar het schikkingsbedrag zou flink lager zijn uitgevallen.