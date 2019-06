De maker van DeepNude, een softwareprogramma dat foto's van vrouwen digitaal manipuleert waardoor zij met nepbeeld worden 'uitgekleed', heeft zijn website donderdagavond offline gehaald.

"De kans dat mensen misbruik van de beelden maken, is te hoog", verklaart de anonieme maker van DeepNude de keuze om het project stop te zetten op Twitter. "De wereld is niet klaar voor DeepNude."

De software kwam eerder op donderdag in het nieuws als een programma waarmee het mogelijk was om in een enkele muisklik een foto van een vrouw te manipuleren om er een naaktfoto van te maken.

DeepNude maakte daarvoor gebruik van de zogenoemde deepfake-techniek. Daarbij wordt software getraind om beelden van mensen te bewerken en realistisch te laten lijken. Deepfake-software is eerder omstreden verklaard, omdat het gebruikt wordt om gezichten van beroemdheden in pornovideo's te monteren.

"We hadden nooit gedacht dat we viral zouden gaan", zegt de maker van DeepNude op Twitter. Ook staat in de verklaring dat de maker niet "op deze manier" geld wil verdienen.

DeepNude was gratis te gebruiken, maar daarbij waren de foto's voorzien van een watermerk. Een betaalde versie kostte 50 dollar (bijna 44 euro).