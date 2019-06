Een nieuw computerprogramma is in staat om in een paar seconden neppe naaktfoto's van vrouwen te genereren. Door middel van kunstmatige intelligentie worden er zogenoemde deepfake-beelden gegenereerd.

Het programma verandert een foto van een vrouw met kleding aan in een neppe naaktfoto. De techniek is niet nieuw: eerder verschenen er al pornografische beelden waar met behulp van kunstmatige intelligentie beroemdheden in verwerkt waren. Dit soort technieken worden gebruikt om wraakporno te maken, wat zeer traumatiserend kan zijn voor het slachtoffer.

Dit programma werkt een stuk simpeler en sneller. De maker van het programma laat aan Vice weten dat hij meer dan tienduizend naaktfoto's heeft verzameld van vrouwen die de computer vervolgens moest analyseren. Op basis van deze beelden kan het programma de kleding wegpoetsen en een naaktbeeld genereren.

Volgens de maker is zijn programma niet iets nieuws, want "met Photoshop kan iemand dit ook doen". De maker wilde aan Vice niet zijn echte naam vertellen.

Deepfakes herkennen

Zeer realistische nepbeelden duiken steeds vaker op nu computers steeds beter in staat zijn om deze te genereren. Wanneer je goed kijkt, zijn er meestal wel vreemde oneffenheden te ontdekken in het beeld, waardoor is vast te stellen dat de foto of video nep is.

Daarnaast zijn onderzoekers bezig om software te ontwikkelen om deepfakes automatisch te herkennen. Eerder deze maand claimden Amerikaanse onderzoekers dat ze een computer hadden geleerd om in 96 procent van de gevallen te kunnen herkennen of het om een nepvideo ging of niet.