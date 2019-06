Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag 21 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, geëist tegen een verdachte voor het witwassen van 514.000 euro aan bitcoins. Ook zou hij voor 158.000 euro aan contant geld hebben witgewassen.

De verdachte heeft verklaard dat hij het geld en de bitcoins heeft bemachtigd met de verkoop van MDMA en wiet op het darkweb. Daarmee zou hij tussen april 2013 en september 2017 in totaal 672.000 euro hebben verdiend.

De persoon zou het geld door middel van een zogenoemde mixer hebben witgewassen. Een mixer is een onlinedienst die cryptovaluta, zoals bitcoins, naar en langs verschillende digitale portemonnees verstuurt om zo de herkomst van de virtuele munten te verhullen.

Het OM heeft de verdachte niet de handel in drugs ten laste gelegd, omdat daar geen direct bewijs voor is, los van de verklaring van de verdachte.

Naast de celstraf wil het OM dat de verdachte de 6,5 ton terugbetaalt die hij via de drugshandel heeft verdiend. De rechtbank in Rotterdam doet over twee weken uitspraak.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel stond dat de verdachte voor 6,5 ton aan contant geld had witgewassen. Dit klopt niet: het totaal witgewassen bedrag is ruim 6,5 ton, waarvan 158.000 aan contant geld.