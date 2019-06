Cyberbeveiligingsbedrijf Finite State schrijft op basis van eigen onderzoek dat gebreken in telecomapparatuur van Huawei vatbaarder is voor aanvallen van hackers dan apparatuur van concurrerende bedrijven. Dat meldt The Wall Street Journal.

Het rapport zegt dat de onderzoekers in totaal tienduizend varianten van firmware op telecomproducten hebben nagekeken. Firmware is de software die hardwarecomponenten van een computer aanstuurt. In bijna de helft van de gevallen werd minstens één zwakte ontdekt die de apparatuur voor hackers toegankelijk maakte.

Een woordvoerder van de Amerikaanse regering zegt dat het onderzoek overeenkomt met de eigen bevindingen "dat Huawei openingen in sommige van zijn systemen laat bestaan voor internationale klanten". Het onderzoek zou zelf geen beschuldigingen maken van gaten in de beveiliging die daar expres zijn geplaatst.

Een Huawei-woordvoerder laat aan The Wall Street Journal weten open te staan voor onafhankelijk onderzoek, waarmee de beveiliging van apparatuur verbeterd kan worden. "Maar zonder details kan ik niet reageren op het onderzoek zelf."

De apparatuur van Huawei werd door Finite State vergeleken met producten van Arista Networks en Juniper Networks. Op veel van de onderzochte onderdelen liep apparatuur van Huawei een "substantieel" hoger risico. Het is niet duidelijk om welke risico's het precies gaat en hoe de andere bedrijven scoorden.