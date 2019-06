De politie in New York heeft het lichaam van de 29-jarige Desmond Amofah gevonden, die op videosite YouTube bekendstond als Etika.

Zijn lichaam werd volgens de New York Post uit de oostelijke rivier bij Manhattan gehaald. Eerder werden zijn bezittingen gevonden op een nabijgelegen brug. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt.

De YouTuber was sinds woensdag 19 juni vermist. Hij had in een eerder gedeelde video gezegd te worstelen met gedachtes over zelfmoord. Amofah werd in april door politie meegenomen naar het ziekenhuis, nadat hij op Twitter had geroepen zelfmoord te willen plegen.

Amofah zei in de recent geplaatste video moeite te hebben met de invloed van sociale media. Hij had 321.000 volgers op Twitter en 252.000 volgers op Instagram.

"Je krijgt een beeld van wat voor leven je wil en dat wordt compleet opgeblazen. Ik werd erdoor opgevreten", aldus de YouTuber.

Etika werd populair op YouTube door zijn reacties op bepaalde games te filmen. Hij richtte zich daarbij vooral op spellen voor spelcomputers van Nintendo.

Wil je praten over zelfmoord, ga dan naar 113.nl of bel met de hulplijn voor Zelfmoordpreventie: 0900-0113.