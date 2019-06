Microsoft-medeoprichter Bill Gates maakt in een interview met Village Global bekend dat hij het als zijn "grootste fout ooit" beschouwt dat Microsoft niet heeft kunnen worden wat Android nu is.

Gates had graag gezien dat Microsoft het standaard besturingssysteem naast Apple was geworden, dat wat nu Android is. "In de softwarewereld zijn er afdelingen waarbij de winnaar alles in handen krijgt", zegt hij. "Zeker wat betreft besturingssystemen. Dit had een overwinning voor Microsoft moeten zijn."

De oud-Microsoft-topman zegt dat er slechts ruimte was voor één ander mobiel besturingssysteem naast dat van Apple. "Wat zijn we daarmee misgelopen? 400 miljard dollar (351 miljard euro) dat van bedrijf G naar bedrijf M zou zijn gegaan."

Google kocht Android in 2005 voor 50 miljoen dollar. In het verleden heeft voormalig Google-CEO Eric Schmidt gezegd dat het bedrijf destijds alles op alles zette om de eerste stappen van Microsoft op de mobiele markt te verslaan.

Het is opvallend dat Gates dit als een eigen fout ziet. De topman stapte in 2000 al op als directeur van Microsoft. Steve Ballmer volgde hem op, maar Gates bleef betrokken bij het bedrijf als chief software architect.

Ballmer lachte bij het verschijnen van de iPhone om het toestel. Hij noemde het "de duurste telefoon ter wereld en het spreekt zakenmensen niet eens aan omdat er geen toetsenbord op zit". Microsoft stapte vervolgens zelf te laat in op de smartphonemarkt met Windows Phone, toen andere merken al succesvol bleken.