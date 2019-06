Apple laat in documenten aan de Europese Commissie weten dat 680.000 Spotify-gebruikers 15 procent van hun abonnementskosten aan Apple betalen. Dat schrijft Der Spiegel. Geen van de abonnees betaalt 30 procent commissie via de App Store, zoals Spotify eerder beweerde.

Spotify diende in maart een klacht in bij de Europese Commissie, vanwege "oneerlijke" regels die Apple op zijn platform zou hanteren. Spotify-directeur Daniel Ek beweerde dat Apple zijn positie als eigenaar van de App Store en het iOS-platform misbruikt.

Daarnaast zei hij dat Apple 30 procent belasting eist op aankopen via de App Store. Daar zou ook Spotify onder vallen. De muziekdienst zegt daarom zijn abonnementen duurder te maken in de App Store, om zo dezelfde inkomsten over te houden.

Volgens Apple gaat het om 680.000 betalende gebruikers die de 15 procent commissie aan Apple betalen. Zij sloten tussen 2014 en 2016 een abonnement af.

In totaal heeft Spotify volgens de meest recente cijfers 100 miljoen betalende abonnees wereldwijd. Een abonnement dat via de App Store wordt aangeschaft, draagt het eerste jaar 30 procent belasting aan Apple af, daarna daalt het percentage naar 15 procent.

'Apple is monopolist'

Spotify noemde Apple eerder een monopolist. Ook claimde het bedrijf dat het oneerlijk werd behandeld, bijvoorbeeld omdat Apple de Spotify-app voor Apple Watch niet goedkeurde.

"We hebben een klacht ingediend, omdat de acties van Apple de concurrentie en consumenten schaden en een duidelijke overtreding van de wet vormen", verklaarde Spotify in maart. "Het is duidelijk dat Apple Spotify-gebruikers op iOS ziet als Apple-klanten en niet als Spotify-klanten, wat de kern is van het probleem met Apple."

De klacht werd in maart door de Europese Commissie in behandeling genomen. Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) zei de klacht van Spotify "zeer serieus" te nemen en bekijkt de positie van Apple als platformhouder. Het is niet bekend wanneer er conclusies worden getrokken.