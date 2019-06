Stichting BREIN heeft opnieuw een schikking getroffen met een van de uploaders van 2Lions Team, een uploadgroep die in 2016 al door de auteursrechtenorganisatie werd aangepakt.

De 42-jarige man uit Zuid-Holland had destijds voor 15.000 euro met BREIN geschikt, maar verzuimde vervolgens het bedrag over te maken, laat directeur Tim Kuik maandag weten aan NU.nl.

2Lions was een Nederlandse uploadgroep die op grote torrentsites zoals The Pirate Bay illegaal auteursrechtelijk beschermd materiaal beschikbaar stelde. In maart 2016 trof BREIN een eerste schikking met vier leden, onder wie deze man.

Omdat de uploader zijn aandeel van de schikking niet overmaakte, stapte BREIN in december naar de gerechtsdeurwaarder. Op de zitting is bepaald dat de man alsnog het geschikte bedrag moet betalen, plus de extra gemaakte kosten moet vergoeden.

De wanbetalende uploader moet vanaf oktober maandelijks 100 euro overmaken om aan de nieuwe afspraak te voldoen.

"Het is prima als mensen schikken, maar er moet wel betaald worden", zegt Kuik over de stap. De stichting wil met deze stap bovendien aangeven dat het te betalen bedrag hoger wordt als mensen hun afspraken met BREIN niet nakomen.

In totaal heeft BREIN met vijf uploaders van 2Lions Team een schikking getroffen. De overige vier uploaders moesten in totaal 60.000 euro overmaken, wat volgens Kuik intussen is gebeurd.