Netflix test een videospeler voor pc-gebruikers die in een los venster boven andere programma's kan worden gezet. Dat schrijft Engadget.

Enkele gebruikers krijgen de mogelijkheid om series en films op Netflix in een kleiner venster te laten zien. Dat venster komt los uit de browser en kan worden versleept naar een plek in beeld naar keuze.

Zo kunnen gebruikers bijvoorbeeld een chatvenster of tekstverwerker openhouden terwijl de video blijft afspelen. De serie of video blijft boven andere vensters zweven die in gebruik zijn.

Netflix heeft tegenover Engadget bevestigd dat het gaat om een test. Het is niet duidelijk of en wanneer de functie voor iedereen wordt toegevoegd. Bij de huidige test werken ondertitels nog niet in picture-in-picture.

De modus zou in de speler van Netflix komen te zitten. Enkele browsers, zoals Safari en Chrome, hebben zelf een functie waarmee videospelers in een apart venster weergegeven kunnen worden.