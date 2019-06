Onderzoekers van het Amerikaanse onderzoeksinstituut USC ISI hebben een programma ontwikkeld dat nepvideo's kan herkennen. Volgens het rapport van de onderzoekers herkent de tool in 96 procent van de gevallen of een video nep is.

Steeds meer 'deepfake'-video's verschijnen op het internet, waarin met een computer een video wordt gegenereerd van bijvoorbeeld een politicus die iets controversieels zegt. De beelden zijn nep, maar met hulp van een computer zo goed nagemaakt dat ze moeilijk te onderscheiden zijn van echte beelden.

Dit soort video's kan in de toekomst mogelijk gebruikt worden om nepnieuws te verspreiden. Ook wordt deze technologie gebruikt om pornografische beelden te bewerken, waardoor het lijkt alsof beroemdheden op de beelden te zien zijn.

De onderzoekers uit Californië hebben een computer duizenden beelden laten analyseren om deze te trainen in het herkennen van deepfake-video's. Deze technologie let op heel specifieke bewegingen van het gezicht van de persoon in de echte video.

In de deepfake-video's zijn deze subtiele gezichtsbewegingen niet gedetailleerd genoeg nagemaakt. Deze details zijn niet te zien met het blote oog, maar de computer van de onderzoekers kan hierdoor wel de nepbeelden van echte beelden onderscheiden.