Dell heeft een kwetsbaarheid gedicht in het ondersteuningsprogramma dat standaard is geïnstalleerd op pc's van de fabrikant. Wie Dell SupportAssist op zijn Dell-pc heeft staan, moet zo snel mogelijk updaten, meldt het bedrijf in een blogpost.

Dell SupportAssist is een programma dat gebruikers waarschuwt als er iets mis is met de computer en geeft advies over wat er moet gebeuren om problemen te verhelpen. Dit programma bevatte een kwetsbaarheid, waardoor er door externen code gedraaid kon worden op de Dell-computers.

Het gaat om Dell SupportAssist for Business versie 2.0. en Dell SupportAssist for Home versie 3.2.1 en alle eerdere versie. Computers met deze versies lopen risico.

Gebruikers kunnen de pc updaten via de automatische updatefunctie van de computer of de update handmatig downloaden via de website van Dell. De versie Dell SupportAssist for Business versie 2.0.1 en Dell SupportAssist for Home versie 3.2.2 verhelpen de kwetsbaarheid.

Het is niet bekend of de kwetsbaarheid misbruikt is door kwaadwillenden en om hoeveel computers het gaat.

Correctie: in een eerdere versie van dit bericht stonden de meest recente versies van Dell SupportAssist als de versies met de kwetsbaarheid. Dit is aangepast.