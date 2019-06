De mensen die op Facebook berichten moeten beoordelen, zeggen onder meer te kampen met posttraumatische stressstoornissen (PTSS).

Dat blijkt uit onderzoek van The Verge bij Cognizant, een Amerikaans bedrijf dat moderatiediensten aan Facebook levert. Drie moderatoren vertellen over "extreme werkomstandigheden".

In het artikel wordt onder meer een werknemer aangehaald die vanwege enorme werkdruk een hartaanval zou hebben gehad. Hij overleed tijdens zijn dienst. Managers hielden het incident onder de pet, denken collega's. "Ze vertelden mensen dat er niets aan de hand was", zegt een van hen. "Ik denk dat ze bezorgd waren dat werknemers ontslag zouden nemen vanwege de emotionele impact."

De moderatoren van Facebook in Amerika zouden gemiddeld zo'n 28.800 dollar (zo'n 25.700 euro) per jaar verdienen. Ze krijgen per dag twee pauzes van een kwartier en een lunchpauze van een half uur. Ook kunnen ze negen minuten 'wellness-tijd' nemen, als ze overmand worden vanwege de emotionele tol die het werk eist.

Omdat de werknemers vaak zeer heftige beelden te zien krijgen, worden ze volgens The Verge in veel gevallen gediagnosticeerd met PTSS en aanverwante aandoeningen. De werknemers moeten bijvoorbeeld geweld tegen dieren of kinderporno bekijken om de berichten te kunnen beoordelen.

Bedwantsen en seksuele intimidatie op de werkvloer

Op de werkvloer van het kantoor in de stad Phoenix zouden mensen recent naar huis zijn gestuurd nadat een uitbraak van bedwantsen werd ontdekt. Het zou de tweede uitbraak van dit jaar zijn geweest. Daarnaast zouden soms uitwerpselen worden gevonden.

Op kantoren zouden verder vaak situaties van seksuele intimidatie en agressiviteit voorkomen. Volgens bronnen van The Verge worden deze zaken vaak weggelachen of genegeerd.

In een verklaring laat Facebook weten er met partners aan te werken om de werknemers van bedrijven de juiste compensatie te bieden. "En als de omstandigheden erom vragen, zorgen wij ervoor dat het management actie onderneemt."

Cognizant zegt te streven naar "een veilige werkplek". Het bedrijf laat weten "professioneel te handelen bij het oplossen van problemen. Cognizant werkt hard om een veilige, schone en stimulerende werkplek te bieden voor alle werknemers."

Eind 2018 lag Facebook ook onder vuur vanwege slechte werkomstandigheden van moderatoren. Werknemers zeiden toen onder druk te staan, omdat ze soms duizend berichten per dag moesten beoordelen. Het zou zo vermoeiend zijn dat veel mensen de baan slechts enkele maanden volhielden.