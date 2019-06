Mozilla heeft een nieuwe versie van zijn Firefox-browser uitgebracht vanwege een beveiligingslek. Gebruikers wordt aangeraden de browser snel te updaten.

Mozilla meldt dat er een fout is ontdekt in zijn browser, die door kwaadwillenden kan worden misbruikt. De maker van Firefox heeft niet gezegd welk risico gebruikers precies lopen, wel zegt Mozilla bewijs te hebben dat het lek actief is misbruikt.

Mogelijk proberen criminelen via het lek schadelijke code op computers van gebruikers te installeren. Nadat het probleem werd gemeld, is een update uitgebracht voor Firefox.

Updaten van de browser werkt als volgt: Klik rechtsboven in de browser op het knopje met drie strepen boven elkaar.

Kies 'Voorkeuren'.

Typ 'Update' in het zoekvenster.

Klik op 'Herstarten om Firefox bij te werken'.

Wachtwoordmanager in Firefox

Naast de update die het gat dicht, werkt Mozilla ook aan een uitgebreide wachtwoordmanager.

Webontwikkelaar Sören Hentzschel ontdekte in een bèta van een komende Firefox-versie dat de browser een eigen wachtwoordgenerator gaat leveren. De optie is op dit moment te vinden in Firefox 69, een versie van de browser die op 3 september verschijnt.

Met de functie kan de browser zelf sterke wachtwoorden voorstellen die mensen op websites en socialemediaplatforms kunnen gebruiken. Op dit moment kan dat al bij enkele specifieke wachtwoordvelden, maar nog niet bij allemaal.

Om de wachtwoordmanager te gebruiken is een Firefox-account nodig, zodat de inloggegevens ook op browsers op bijvoorbeeld mobiele telefoons of andere computers toegankelijk zijn.