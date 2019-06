Google heeft dinsdag een extensie voor zijn Chrome-browser uitgebracht, waarmee gebruikers op de hoogte worden gebracht van mogelijk verdachte website.

De extensie heet Suspicious Site Reporter en is gratis te downloaden. Google zegt dat het gebruik van het programma uiteindelijk moet leiden tot een veiliger internet.

Als de extensie is ingeschakeld, komt er een vlaggetje in de browser te staan die aangeeft hoe verdacht een site is. Het vlaggetje verandert van kleur als er vreemde zaken worden waargenomen.

Bij groen is er niets aan de hand, bij oranje is er mogelijk iets verdachts gevonden. Zo laat Google het bijvoorbeeld weten als een site niet bij de top vijfduizend van meest bezochte websites hoort.

Gebruikers die zelf iets verdachts opmerken, kunnen via de extensie ook websites doorgeven. Daarbij kunnen ze onder meer screenshots aanleveren.

Chrome waarschuwt voor sites die zich voordoen als officiële pagina's

Google voegt ook meer beschermingsmaatregelen toe aan de nieuwe versie van Chrome voor het bezoeken van potentieel gevaarlijke sites. In versie 75 werpt Google een drempel op als gebruikers een website proberen te bezoeken waar mogelijk inloggegevens gestolen worden.

Daarnaast waarschuwt de browser voor websites die zich proberen voor te doen als officiële websites, terwijl er in de url net een teken is veranderd. Zo laat Chrome het weten als een gebruiker naar go0gle.com gaat in plaats van google.com.