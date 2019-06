Onderzoeksplatform Bellingcat kon dinsdag tijdelijk niet meer bij zijn YouTube-kanaal, meldt oprichter Eliot Higgins op Twitter.

Higgins meldt dat het YouTube-kanaal inmiddels weer online is. Het is niet bekend waarom YouTube het account heeft hersteld en waarom het eerder geschorst werd.

Bellingcat is een collectief dat online onderzoek doet naar misstanden. Woensdag wilde Bellingcat met resultaten komen over een onderzoek naar de ramp met de MH17.

Op Twitter laat Higgins weten dat dit werd bemoeilijkt, doordat het platform niet meer bij het YouTube-account kon.

Tonen van gewelddadige beelden zou reden voor schorsing zijn

In een melding staat dat de reden voor de schorsing het tonen van gewelddadige beelden is. Dit is in strijd met de regels van YouTube. Het is niet duidelijk of YouTube hier klachten over heeft gekregen.

Higgins merkt op dat het Bellingcat-account inmiddels twee keer is geschorst. De vorige keer werd het account ook hersteld door YouTube. Hij begrijpt niet waarom het nu opnieuw is gebeurd.