Na veel geruchten heeft Facebook zijn eigen cryptomunt aangekondigd. De digitale valuta gaat libra heten en moet vanaf 2020 beschikbaar zijn via Facebooks eigen betaaldienst Calibra, maakte het bedrijf dinsdag bekend.

Facebook werkte met tientallen bedrijven samen om libra te ontwikkelen. Onder meer met Mastercard en Visa. Dat is opmerkelijk, want Facebook wil juist met deze bedrijven concurreren als het gaat om betalingsverkeer.

Libra is te gebruiken met de digitale portemonnee Calibra. Die is straks toegankelijk via een aparte app, die volgens Facebook aan dezelfde beveiliging onderhevig is als de huidige apps voor mobiel bankieren. Daarnaast kunnen gebruikers ook via Facebook Messenger en Whatsapp met libra betalen.

In eerste instantie wil Facebook de valuta vooral inzetten om gebruikers onderling geld te laten uitwisselen. Het is de bedoeling dat bedrijven de munt ook gaan gebruiken, zodat je er bijvoorbeeld een kop koffie mee kunt kopen.

Calibra moet ergens in 2020 verschijnen. Vanaf dan kunnen mensen elkaar gaan betalen met libra.