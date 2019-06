Nederlanders kijken voor het eerst meer video on demand dan lineaire televisie. Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Multiscope. Streamingdiensten zorgen voor een verschuiving in hoe we naar video kijken.

Uit het onderzoek blijkt dat 27 procent van de tijd die Nederlanders besteden aan het kijken van video, via video on demand gebeurt. Dit tegenover 24 procent lineaire televisie. Het is voor het eerst dat video on demand lineaire televisie inhaalt.

Nederlanders spenderen gemiddeld 139 minuten per dag aan het kijken van video on demand, bij lineaire tv is dat 118 minuten. Netflix en YouTube zijn de belangrijkste bronnen voor het kijken van video.

Er is een duidelijk onderscheid te maken tussen generaties: waar jongeren meer video on demand kijken, kijkt de vijftigplusser nog altijd meer naar lineaire televisie.