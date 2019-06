Een woordvoerder van de Russische president Vladimir Poetin, Dmitry Peskov, heeft in een verklaring tegenover het Russische nieuwsplatform TASS laten weten dat een cyberoorlog met de Verenigde Staten niet is uitgesloten.

Hij reageerde op beweringen in een artikel van The New York Times van vorige week. Hierin stond dat hooggeplaatste overheidsfunctionarissen van de VS claimen dat Amerikaanse veiligheidsdiensten het elektriciteitsnetwerk van Rusland hebben geïnfecteerd met malware.

Peskov zei dat er constant cyberaanvallen op Russische infrastructuren plaatsvinden vanuit het buitenland, maar dat Rusland hier adequaat op heeft gereageerd. Hij benadrukt dat "president Poetin meerdere malen heeft geprobeerd heeft om internationaal samen te werken tegen cybercriminaliteit".

Ook de Amerikaanse president Donald Trump reageerde op het verhaal in The New York Times. Op Twitter zei hij dat het "landverraad is van de ooit zo grote krant".