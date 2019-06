In een nieuwe versie van Googles browser wordt het makkelijker om betaalmuren te omzeilen met de incognitomodus van Chrome. Chrome 76 is op dit moment in de bètafase en komt binnenkort beschikbaar.

Momenteel kunnen veel media het zien wanneer een bezoeker de site in incognitomodus bezoekt en zo de betaalmuur probeert te omzeilen. Sites als The New York Times weigeren de bezoeker in dat geval.

Met de aankomende update gaat Google het moeilijker maken voor sites om te herkennen dat de bezoeker in incognitomodus is. Hierdoor kunnen ze de niet-betalende bezoeker niet meer weigeren en kunnen mensen onbeperkt betaalde artikelen lezen.