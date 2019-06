Nederlanders zijn zich bovengemiddeld bewust van privacyrechten die sinds mei 2018 voor alle inwoners van de Europese Unie gelden, blijkt donderdag uit een enquête onder ruim 27.500 Europeanen (pdf). Het onderzoek is op verzoek van de Europese Commissie uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar.

In mei 2018 is de Europese privacywet, in Nederland bekend onder de naam Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), van kracht geworden. De wet geeft burgers in de Europese Unie onder meer het recht om hun persoonlijke data bij een beheerder te laten verwijderen.

Onderzoeksbureau Kantar vroeg Europeanen of zij bekend zijn met zes verschillende rechten die zijn opgenomen in de Europese privacywet en of zij daadwerkelijk actief aanspraak op hun rechten hebben gemaakt.

Bij vier van deze rechten scoort Nederland het beste van alle 28 lidstaten van de Europese Unie.

Het gaat om het recht om om data op te vragen (86 procent van de Nederlanders is hiermee bekend, tegen een EU-gemiddelde van 65 procent), het recht om data te laten aanpassen (80 procent van de Nederlanders, tegen een gemiddelde van 61 procent).

Ook zijn Nederlanders het vaakst bekend met het recht om je af te melden voor digitale reclame, zoals reclame via sms of e-mail (81 procent, tegen een gemiddelde van 59 procent) en het recht om data te laten verwijderen (77 procent, gemiddeld in de EU is het aandeel 57 procent).

Recht rond beslissing door algoritme minst bekend

Uit de enquête blijkt dat Nederlanders het minst bekend zijn met het recht om niet onderworpen te worden aan een volledig automatische beslissing, zoals door een algoritme. In negen landen zijn inwoners zich meer van dit recht bewust, hoewel Nederland (43 procent) wel beter scoort dan gemiddeld in Europa (41 procent).

Ook met kennis over het recht om je data te verplaatsen naar een andere beheerder scoort Nederland goed: 59 procent van de Nederlanders is zich van dit recht bewust. Alleen Ierland (64 procent) en Slowakije (60 procent) scoren hier beter.

Hoewel Nederlanders zich bovengemiddeld bewust zijn van de individuele rechten, scoort Nederland gemiddeld als het gaat om bekendheid met alle zes de onderzochte rechten.