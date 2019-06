Europol heeft ruim drieduizend websites en meer dan zestienduizend socialemedia-accounts offline gehaald bij het oprollen van twee bendes. Bij invallen zijn 4,7 miljoen namaakproducten in beslag genomen.

De bendes verkochten via websites en socialemedia-accounts namaakspullen, zoals kleding, mobiele telefoons, elektronica en cosmetische producten. De spullen lijken op echte merken, maar zijn door criminelen nagemaakt.

Bij de operatie zijn dertig verdachten gearresteerd. Het is niet bekend uit welke landen de verdachten afkomstig zijn. Aan de operatie werkten achttien Europese landen mee, waaronder Nederland.

Via socialemedia-accounts boden de criminelen producten aan en via deze kanalen werd een afspraak gemaakt met de koper die betaalde via een link. Het product werd vervolgens afgeleverd via een koerier. Daardoor is het lastig om de verkopers te vinden.

Het verkopen van namaakspullen is niet alleen illegaal, maar volgens Europol ook gevaarlijk. Op de namaakspullen zit niet de verplichte kwaliteitscontrole die wel op officiële producten zit. Dit kan gevaarlijk zijn als het gaat om speelgoed of auto-onderdelen.