Pavel Durov, de topman van Telegram, claimt op Twitter dat de DDoS-aanval op de berichtendienst tegelijk met de protesten in Hongkong plaatsvond. Volgens de CEO zijn de aanvallen afkomstig van een IP-adres in China.

Woensdag had berichtendienst Telegram last van een DDoS-aanval, waardoor de dienst in verschillende landen niet te gebruiken was. Aanvallers stuurden in korte tijd heel veel aanvragen naar de berichtendienst, waardoor de servers het verkeer niet meer aankonden.

De aanval van woensdag is volgens Durov van een zeer hoog niveau. Hij schrijft dat het geen toeval is dat de aanvallen precies tijdens de protesten in Hongkong plaatsvonden.

In 2015 was Telegram ook al doelwit van een DDoS-aanval, gericht op de Aziatische servers van het bedrijf. Via Telegram kunnen gebruikers versleutelde berichten naar elkaar versturen.

Protesten tegen uitleveringswet

De inwoners van Hongkong demonstreren tegen een omstreden uitleveringswet, waar nog over gedebatteerd moet worden door de volksvertegenwoordiging van Hongkong.

Als de wet wordt aangenomen, moeten verdachten worden uitgeleverd aan China. Hongkong was tot 1997 een kolonie van Groot-Brittannië en is toen teruggeven aan China. De regio heeft echter een autonome status en een eigen rechtssysteem.