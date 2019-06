In samenwerking met Google heeft de Anne Frank Stichting het woonhuis van Anne Frank beschikbaar gesteld in 360-gradenbeeld. De online tentoonstelling is gemaakt ter ere van haar negentigste geboortedag op 12 juni.

Op Google Arts & Culture heeft de stichting samen met Google een tentoonstelling gemaakt met daarin 360-gradenbeeld van de Amsterdamse woning op Merwedeplein 37-2.

Daar woonde de familie Frank voor ze in de Tweede Wereldoorlog moest onderduiken in het Achterhuis aan de Prinsengracht. In de woning aan het Merwedeplein zijn de enige bewegende beelden van Anne Frank opgenomen en schreef zij ook voor het eerst in haar dagboek.

De woning is ingericht in de stijl van de jaren dertig en dient als onderkomen voor buitenlandse schrijvers die niet vrij kunnen werken in hun eigen land.

In 2017 kocht de Anne Frank Stichting het huis van woningcorporatie Ymere.