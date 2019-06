Uit opgedoken e-mails valt af te leiden dat Facebook-directeur Mark Zuckerberg op de hoogte was van bekritiseerde privacypraktijken van het bedrijf, schrijft The Wall Street Journal op basis van meerdere ingewijden.

De bronnen zeggen dat de e-mails binnen Facebook tot zorgen leiden, omdat ze schadelijk zouden zijn voor het imago van het bedrijf als ze openbaar worden gemaakt.

De mails zouden zijn opgedoken bij een onderzoek dat de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) naar Facebook doet. De toezichthouder begon daar ruim een jaar geleden mee, na berichtgeving dat persoonsgegevens van tientallen miljoenen Facebookgebruikers waren gelekt. De gegevens kwamen in handen van databedrijf Cambridge Analytica, dat in 2016 aan de presidentscampagne van Donald Trump werkte.

Dit datalek was in strijd met een afspraak die Facebook eerder met de FTC had gemaakt. Daarin beloofde het bedrijf nooit persoonlijke data te verkopen zonder toestemming van gebruikers.

Ontwikkelaar bouwde database met persoonsgegevens

In enkele van de e-mails zou worden aangetoond dat Facebook een grijs gebied betrad om privacygegevens te verwerken.

In een mailwisseling uit april 2012 zou Zuckerberg vragen hebben gesteld over een app die claimde een database te hebben gebouwd, waarin informatie van tientallen miljoenen Facebookgebruikers stond. De ontwikkelaar zou de informatie openbaar kunnen maken, ongeacht hoe gebruikers hun privacyinstellingen hadden ingesteld.

Zuckerberg wilde weten of het verzamelen van zoveel data mogelijk was en of Facebook iets moest doen om ontwikkelaars de toegang te ontzeggen, zegt een ingewijde. Uiteindelijk werd de app geblokkeerd.

Facebook laat in een reactie weten dat alle topmensen bij Facebook, onder wie Zuckerberg, ernaar streven om altijd aan de wet te voldoen. "Nooit hebben Mark of andere Facebook-medewerkers willens en wetens de regels overtreden."

Het is niet bekend of er daadwerkelijk sprake is van het niet naleven van afspraken.