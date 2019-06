Chatapp Telegram is het doelwit van een "grootschalige DDoS-aanval", meldt het bedrijf woensdag op Twitter.

Gebruikers in Noord- en Zuid-Amerika en "sommige andere landen" kunnen daardoor hinder ondervinden wanneer ze de app proberen te gebruiken. Waar de aanval vandaan komt, is niet duidelijk. Telegram spreekt zelf van "externe krachten".

Bij een DDoS-aanval worden de servers van het doelwit overspoeld met aanvragen, waardoor die uiteindelijk niet meer bereikbaar zijn voor echte gebruikers.

Telegram maakt het mogelijk om versleutelde berichten te versturen en berichten te anonimiseren. Ook in 2015 was Telegram naar eigen zeggen doelwit van een grote DDoS-aanval. Die was gericht op de Aziatische servers van het bedrijf.

De chatapp werd onlangs genoemd in het schandaal rond de Braziliaanse minister van Justitie Sérgio Moro. Nieuwssite The Intercept zou Telegram-berichten van hem in handen hebben. Daaruit zou blijken dat Moro nauwe banden onderhield met de aanklagers die de linkse oud-president Luiz Inácio Lula da Silva vervolgden.