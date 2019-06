De VS is van plan om digitale aanvallen in te zetten als reactie op economische spionage en andere commerciële hacks, zei de Amerikaanse nationaal veiligheidsadviseur John Bolton dinsdag op een besloten conferentie, meldt The Wall Street Journal.

In augustus werd bekend dat president Donald Trump de regels voor het uitvoeren van offensieve cyberaanvallen heeft versoepeld.

Sinds het beleid minder strikt is, ligt de focus van het uitvoeren van digitale aanvallen vooral op het tegengaan van verkiezingsinmenging, zegt Bolton. De komende tijd gaat de VS volgens hem ook aanvallen inzetten als reactie op economische spionage.

De nationaal veiligheidsadviseur weigerde verder in te gaan op details over het handelen van de Verenigde Staten als het gaat om cyberaanvallen. Tot nu toe is alleen bekend dat de VS het beleid in aanloop naar de congresverkiezingen in november heeft toegepast.

De richtlijnen voor het uitvoeren van een offensieve digitale aanval dateren van 2012 en werden ondertekend door de toenmalige president Barack Obama. Details uit het geheime document werden in 2013 openbaar door toedoen van klokkenluider Edward Snowden. Het is niet bekend hoe strikt de regels onder Trump precies zijn.