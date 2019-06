WhatsApp dreigt met juridische stappen tegen partijen die publiekelijk beweren in staat te zijn om de berichtendienst te misbruiken door beperkingen te omzeilen.

Het bedrijf, dat onderdeel is van Facebook, meldt vanaf 7 december juridische stappen te zetten bij de constatering van een dergelijke bewering. Om wat voor maatregelen het gaat, kon een woordvoerder niet verduidelijken.

Tot nu toe nam WhatsApp bij gevallen van misbruik alleen juridische stappen als het bedrijf daar intern bewijs voor had.

In mei werd bekend dat een maatregel voor het voorkomen van spam is te omzeilen. WhatsApp had de mogelijkheden bij het doorsturen van berichten naar grote groepen gebruikers beperkt, maar in India wisten politici en marketingbureaus dit in aanloop naar de verkiezingen te omzeilen.