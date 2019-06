De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) krijgt jaarlijks 3,4 miljoen euro extra voor het uitvoeren van haar bevoegdheden, waaronder het handhaven van de privacywet. Dat heeft minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) dinsdag laten weten aan de Tweede Kamer.

Daarmee komt het budget van de AP uit op 18,5 miljoen euro per jaar. In 2019 werd het budget van de waakhond al bijna verdubbeld ten opzichte van daarvoor.

Onder de taken van de AP vallen onder meer de handhaving van de Europese privacywet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die in mei 2018 in werking is getreden.

Met de inwerkingtreding van de AVG in 2018 is ook het aantal fte bij de toezichthouder van 109 naar 157 gegroeid. In 2017 berekende een adviesbureau desondanks dat de AP minimaal 185 fte nodig heeft om de privacywet in Nederland te kunnen handhaven. Daarbij zou een budget van minstens 19,6 miljoen euro horen.

Waakhondvoorzitter noemt nieuws 'gewoon top'

Autoriteit Persoonsgegevens-voorzitter Aleid Wolfsen noemt het nieuws uit de brief van minister Dekker "gewoon top", laat woordvoerder Pauline Gras van de toezichthouder weten aan NU.nl. Zij zegt verder dat de AP en het ministerie nog in gesprek zijn over het budget en de bezetting van de toezichthouder.

Daarom kon de AP verder niet inhoudelijk ingaan op de vraag of de 18,5 miljoen euro per jaar voldoende is. "Toen was het allemaal nog een glazen bol", zegt Gras, verwijzend naar het rapport uit 2017. "Inmiddels weten we hoeveel klachten, vragen en signalen we daadwerkelijk krijgen."

Het is onduidelijk wanneer het overleg tussen het ministerie en de AP naar verwachting precies afgerond is, maar de woordvoerder zegt "binnen nu en binnenkort" resultaat te verwachten.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel werd per ongeluk de naam van een andere woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens vermeld.