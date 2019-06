Een niet-geanonimiseerde beslissing in een tuchtzaak over een zorgprofessional, behandeld door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), heeft het afgelopen weekend per ongeluk online gestaan. Dat zegt woordvoerder Yolande de Best na berichtgeving door RTV Utrecht.

De SKJ is de beheerder van het Kwaliteitsregister Jeugd, waar professionals in de jeugdzorg zich moeten registeren. Daarnaast kunnen mensen met klachten over een zorgprofessional bij de SKJ een tuchtprocedure starten.

Een niet-anonieme beslissing in een tuchtzaak is door een fout van de SKJ en een bedrijf dat voor de stichting een nieuwe website bouwt online geplaatst. In dat document waren de naam, woonplaats en namen van kinderen te lezen. Ook de voor- en achternaam van de beklaagde zorgprofessional werden genoemd.

De SKJ heeft per abuis minstens één niet-geanonimiseerd document verstuurd naar het bureau dat een online bibliotheek bouwt. Dat bedrijf gebruikte de documenten om het nieuw te bouwen overzicht van - normaal gesproken geanonimiseerde - beslissingen van het tuchtcollege te maken.

Website is zondagavond offline gehaald

Het betreffende document heeft van donderdagavond tot zondag online gestaan, zegt De Best. De website is zondagavond offline gehaald, waarna de Autoriteit Persoonsgegevens en de beklaagde zorgprofessional op de hoogte zijn gesteld.

Of de SKJ nog meer niet-geanonimiseerde beslissingen naar het betreffende bedrijf heeft gestuurd, die eventueel ook online hebben gestaan, kan De Best dinsdagmiddag nog niet zeggen. "Dat zijn we nog aan het uitzoeken."

De SKJ-woordvoerder benadrukt dat het gelekte document enkel een beslissing in een tuchtzaak is, en geen dossier, zoals het document door RTV Utrecht wordt omschreven.