Bij de Amerikaanse douane zijn foto's van bijna honderdduizend reizigers gelekt, schrijft The Register dinsdag. Het lek ontstond na een cyberaanval.

De gelekte afbeeldingen bevatten foto's van gezichten en kentekenplaten. Het gaat om foto's die bij grenscontroles op de weg zijn gemaakt, maken autoriteiten van de Amerikaanse Customs and Border Protection (CBP) bekend in een verklaring. Of het ook gaat om op en rondom vliegvelden gemaakte foto's, is niet bekend.

De foto's zijn gedurende anderhalve maand gemaakt. Die zijn gelekt bij een cyberaanval op een onderaannemer van de CBP. Welk bedrijf dat is, is niet bekendgemaakt. Volgens autoriteiten zijn alleen foto's gestolen en geen persoonlijke data, zoals paspoortgegevens.

Het lek werd op 31 mei ontdekt en de gestolen informatie is volgens de CBP vooralsnog niet op het internet of het darkweb teruggevonden. Het is niet bekend wie achter de hack zit.

De CBP zegt onderzoek te doen naar het werk van de onderaannemer. "CBP neemt verantwoordelijkheid op het gebied van privacy en cyberbeveiliging zeer serieus en eist van derden hetzelfde", staat in een verklaring.