YouTube-directeur Susan Wojcicki zegt dat het laten bestaan van het kanaal van YouTuber Steven Crowder een juiste beslissing van het videoplatform was, zei ze tegen Axios. Crowder maakte in zijn video's meerdere homofobe en discriminerende opmerkingen.

Volgens de YouTube-directeur was het wel een lastige beslissing. "YouTube is altijd een plek geweest waar lhbt's zich thuis voelen en daarom was dit een emotionele beslissing", zegt Wojcicki. "Het spijt me persoonlijk enorm voor de lhbt-gemeenschap en de pijn die we hebben veroorzaakt."

"Ons beleid rond haatdragende content moeten we consistent aanhouden", zegt Wojcicki. "Want als we dit weghalen, moeten we dat bij veel andere video's en kanalen ook doen. We moeten hier goed over nadenken."

Woensdag kondigde YouTube nog aan meer maatregelen te treffen tegen haatdragende video's, zoals filmpjes waarin wordt gediscrimineerd.

Crowder viel journalist Carlos Maza aan op seksuele voorkeur

In zijn video's viel Crowder Vox-journalist Carlos Maza aan op zijn seksuele voorkeur. Zo noemde hij hem "een lispelende queer" en "een Mexicaanse homo".

Ook linkte Crowder op zijn kanaal naar een webshop waar hij T-shirts met homofobe teksten verkoopt. Die link moet de YouTuber van de videodienst wel verwijderen. Als de presentator dit niet doet, dan kan hij geen geld meer aan zijn YouTube-kanaal verdienen.