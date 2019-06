EmuParadise, waar retrogames en programma's om ze mee af te spelen werden gedeeld, heeft data van 1,1 miljoen gebruikers gelekt. Dat meldt ZDnet.

Het lek vond vorig jaar op 1 april plaats, maar de informatie kwam recent pas naar buiten via Have I Been Pwned. In totaal zouden 1.131.229 e-mailadressen, IP-adressen, gebruikersnamen en wachtwoorden zijn gelegd.

De database met gebruikersgegevens op EmuParadise zou zijn versleuteld volgens het MD5-algoritme, wat al jaren geldt als een kwetsbare manier om informatie op te slaan.

EmuParadise bood lange tijd downloadlinks aan naar roms van oude games. Daarmee was het mogelijk om klassieke games voor spelcomputers van bijvoorbeeld Nintendo, Sega en Sony te spelen op een computer of mobiel apparaat.

Sinds augustus vorig jaar is de website gestopt met het aanbieden van roms, omdat de beheerder vrees voor mogelijke rechtszaken tegen bijvoorbeeld Nintendo.

Via de Have I Been Pwned-zoekmachine is het voor gebruikers mogelijk om te achterhalen of ze slachtoffer zijn geweest van het lek.