Facebook heeft de pagina van de complotwebsite Natural News geschorst, omdat het onjuiste informatie over onder meer vaccinaties verspreidde. Dat schrijft The Daily Beast.

Het rechtse medium Natural News verspreidde desinformatie en complottheorieën. Ook riep de pagina op tot arrestaties van linkse mensen. Op Facebook werd het netwerk door bijna drie miljoen mensen gevolgd.

Natural News-oprichter Mike Adams heeft bevestigd dat zijn site "permanent is verbannen". Facebook heeft nog niet gereageerd. Op YouTube en Twitter was Natural News al geschorst. Google wiste in 2017 een grote hoeveelheid pagina's in zijn zoekmachine. Later werden die weer toegevoegd.

In een bericht op Natural News noemt Adams het verbannen van zijn website "online etnische zuivering". "De technofascisten, waaronder ook Wikipedia, hebben besloten dat berichten die vraagtekens zetten bij officiële berichtgeving niet wenselijk zijn op welk platform van ook. Iedereen die twijfelt aan de veiligheid van giftige vaccinaties en 5G-masten wordt nu aangevallen, besmeurd en van het platform verwijderd."

Facebook treedt strenger op tegen desinformatie

In het verleden heeft Facebook vaker actie ondernomen tegen gelijksoortige pagina's. Het bekendste voorbeeld daarvan is de complotwebsite Infowars van Alex Jones. Facebook zei in mei "personen of organisaties die geweld en haat promoten altijd te verwijderen".

Sinds maart treedt Facebook ook strenger op tegen het verspreiden van misleidende informatie over vaccinaties. Zo is het niet langer mogelijk om op Facebook en Instagram advertenties op bepaalde doelgroepen te richten, zoals 'controverses rondom vaccinaties'.