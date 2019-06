De politie heeft een 22-jarige man uit Almere aangehouden op verdenking van WhatsApp-fraude, meldt de politie Amersfoort in een bericht op Facebook.

De politie was in februari na meerdere aangiften een onderzoek gestart. De Almeerder is hoofdverdachte in een fraudenetwerk en wordt verdacht van oplichting, identiteitsfraude, heling, computervredebreuk en witwassen.

De politie nam bij de aanhouding telefoons en simkaarten in beslag. Die worden onderzocht. Ook werd de auto van de man in beslag genomen. Volgens de politie is de verdachte inmiddels voorgeleid en wacht hij zijn strafzaak in bewaring af.

Het is niet duidelijk hoeveel mensen zijn gedupeerd. Ook de omvang van de schade is onbekend.

"Bij de politie in heel Nederland en ook in Amersfoort komen veel aangiftes binnen", schrijft de politie over de WhatsApp-fraude. "We zien dat vooral ouderen en bejaarden vaak kwetsbaar zijn voor deze vorm van fraude."

Bij WhatsApp-fraude doen oplichters zich voor als een bekende van het slachtoffer. Zij vragen vervolgens met een smoes om geld, bijvoorbeeld door te zeggen dat ze in geldnood zitten. De politie adviseert om ter controle altijd te bellen als iemand om geld vraagt.